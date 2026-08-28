В России меняются правила поездок на поездах: главное о новых нормах

С 1 сентября 2026 года пассажиров ждут важные изменения в железнодорожных перевозках. Поправки затронут информирование, возврат билетов и порядок продажи мест для людей с инвалидностью.
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