Страна и люди
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Страна и люди

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Временное правительство Сирии сформирует Мухаммед Башир. Грядёт резня

Временное правительство Сирии сформирует Мухаммед Башир. Грядёт резня

Временное правительство Сирии поручено сформировать Мухаммеду Баширу, сообщает во вторник ЭФЭ.«Переходное правительство будет работать в течение трех месяцев под руководством Мухаммеда Башира», – приводит агентство сообщение представителей нынешних властей Сирии в эфире сирийского телевидения.

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