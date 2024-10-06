Русский Колоколъ Речь идет об этом памятнике. Ценные иностранные специалисты отправятся или торговать на базары родины, либо шить телогрейки – за МКАД.
Два мигранта, испортивших памятник в Москве, простятся со столицей
Комментарии
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Алексадр Савельев
Гнать только после отсидки
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11 час.
Владимир Алтайцев
Твари иноземные. Гнать в шею вместе со всей их поганой роднёй.
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3 час.
Одиссей
это и есть тот культурный обмен ,о котором нам талдычат либерасты, лоббисты и чинуши?? Ню-ню... А что до стенаний таджички, то пусть скажет спасибо своим же соплеменникам: мы долго держали наши двери открытыми ,а они это восприняли, как предложение похамить хозяевам..
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2 час.
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