Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 880 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Рязанов
    Действительно какого лезут девки голышом, ведь это только таджикам положено осквернять наше святое, зная что ничего з...«Эй, чучело!»: Го...
  • Одиссей
    это и есть тот культурный обмен ,о котором нам талдычат либерасты, лоббисты и чинуши?? Ню-ню... А что до стенаний тад...Два мигранта, исп...
  • Tupoi
    Разве Обнинск находится в Московской, а не в Калужской области? Женщина не имеет ни имени, ни фамилии. Аффтар тоже не..."Батюшки мои": Же...

Два мигранта, испортивших памятник в Москве, простятся со столицей

Два мигранта, испортивших памятник в Москве, простятся со столицей

Русский Колоколъ Речь идет об этом памятнике. Ценные иностранные специалисты отправятся или торговать на базары родины, либо шить телогрейки – за МКАД.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексадр Савельев
Гнать только после отсидки
Ответить
11 час.
Владимир Алтайцев
Твари иноземные. Гнать в шею вместе со всей  их поганой  роднёй.
Ответить
3 час.
Одиссей
это и есть тот культурный обмен ,о котором нам талдычат либерасты, лоббисты и чинуши?? Ню-ню... А что до стенаний таджички, то пусть скажет спасибо своим же соплеменникам: мы долго держали наши двери открытыми ,а они это восприняли, как предложение похамить хозяевам..
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх