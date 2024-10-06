Два мигранта, испортивших памятник в Москве, простятся со столицей

Одиссей

это и есть тот культурный обмен ,о котором нам талдычат либерасты, лоббисты и чинуши?? Ню-ню... А что до стенаний таджички, то пусть скажет спасибо своим же соплеменникам: мы долго держали наши двери открытыми ,а они это восприняли, как предложение похамить хозяевам..