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Мадьяр: Украина не готова вступить в ЕС из-за военного конфликта

Мадьяр: Украина не готова вступить в ЕС из-за военного конфликта

Украина еще не готова ко вступлению в Европейский союз из-за конфликта с другим государством и невыполнения обещаний по возвращению прав венгерскому национальному меньшинству в Закарпатье.

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