В России выпустят комплекты для самостоятельной сборки дронов

«Обуховский завод» начал выпуск комплектов для самостоятельной сборки БПЛА «Обуховский завод» начал выпуск изделий для самостоятельной сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) квадрокоптерного типа в любых условиях.
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