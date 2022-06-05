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Закон, порядок, государство

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Корабли на воздушной подушке Балтийского флота провели учебные артиллерийские стрельбы

Корабли на воздушной подушке Балтийского флота провели учебные артиллерийские стрельбы

Малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» и «Мордовия» в ходе планового учения выполнили артиллерийские стрельбы в морских полигонах Балтийского флота.

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