Шойгу - фсё, но не совсем..

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Рокировка не удалась, опять военными будет руководить гражданский…странно как- то.
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9 час.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Деньги на вооруженные силы выделяются большие и Белоусов должен следить и конторолировать эти денежные потоки.
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8 час.
Татьянка Яцук
Наташа. военную стратегию разрабатывает Генштаб, а министр- это администратор и хозяйственник....
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5 час.

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