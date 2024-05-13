Путин освободил Николая Патрушева от должности Секретаря Совбеза РФ Путин предложил нового министра обороны РФ.
Шойгу - фсё, но не совсем..
Комментарии
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ninikooo Митусова
Рокировка не удалась, опять военными будет руководить гражданский…странно как- то.
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9 час.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Деньги на вооруженные силы выделяются большие и Белоусов должен следить и конторолировать эти денежные потоки.
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8 час.
Татьянка Яцук
Наташа. военную стратегию разрабатывает Генштаб, а министр- это администратор и хозяйственник....
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5 час.
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