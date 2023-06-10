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«Россия подарила удобрения Африке, но оставила Европу без провианта» — как Москва поставила западный «грабеж» на место

«Россия подарила удобрения Африке, но оставила Европу без провианта» — как Москва поставила западный «грабеж» на место

Европа присвоила себе российские удобрения, но Москва решила не оставить это безнаказанным. Она решила подарить химикаты странам Африки, создав тем самым неловкую ситуацию для Запада, который стремится укрепить свои отношения с Черным континентом.

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