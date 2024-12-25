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Массовое ДТП с участием автобуса произошло на Зубовском бульваре в Москве

Массовое ДТП с участием автобуса произошло на Зубовском бульваре в Москве

Массовая автомобильная авария произошла в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости. "Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями на Зубовском бульваре около Музея Москвы", - говорится в сообщении агентства.

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