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Касаткина впервые станет девятой ракеткой мира

Дарья Касаткина стала чемпионкой турнира в Сан-Хосе, обыграв в финале Шелби Роджерс – 6:7, 6:1, 6:2. Россиянка выиграла первый титул в сезоне и пятый – в карьере.

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