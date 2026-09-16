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Журнал «Профиль»

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Председатель ФРС США Уорш назвал главной задачей снижение инфляции

Председатель ФРС США Уорш назвал главной задачей снижение инфляции

Инфляция в Соединенных Штатах уже слишком долгое время остается слишком высокой, заявил в среду, 16 сентября 2026 года, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш.

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