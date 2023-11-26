Цитадели возрастом 3500 лет: археологи нашли первые человеческие замки эпохи бронзового века

Археологи из Университетского колледжа Дублина (Ирландия) в Великобритании с коллегами из Сербии и Словении обнаружили в Европе ранее неизвестные гигантские цитадели, возраст которых составляет около 3500 лет.
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