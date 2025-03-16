Почему в школах не рассказывают, что Россия была до 1917 года страной возможностей?

Александр Рожков А Вы почему не чтите меня? Вы что, нехристь что ли? А я его, как раз, чту. Я ему добрыя советы даю, как добрый христианин, в отличие от вас.

пв петров виктор Александру Рожкову!... Как это: я Вас не чту?!... Вспомните, сколько комментариев я Вам посвятил, вразумляя Вас!... За редким исключением, практически всегда, я - единственный Ваш собеседник... При этом: я ни разу Вас не оскорбил, а свои доводы, всегда, аргументировал... А всё потому, что у меня есть принципы, которые я никогда не нарушаю... Эти принципы просты и сформулированы в гариках Игоря Губермана... 1-ый принцип: "Мне моя брезгливость дорога, / Мной руководящая давно: / Даже, чтобы плюнуть во врага, / Я не набираю в рот г.вно"(с)... И 2-ой принцип: "Часто молчу я в спорах, / Чуткий, как мышеловка: / Есть люди, возле которых / Умными быть неловко"(с)... Всего хорошего!...