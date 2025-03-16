Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Почему в школах не рассказывают, что Россия была до 1917 года страной возможностей?

Почему в школах не рассказывают, что Россия была до 1917 года страной возможностей?

Мы живём во власти вражеских мифов про наше прошлое. К примеру, мне регулярно пишут, будто Николай II напал в 1914 году на Германию.

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Комментарии
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Александр Рожков
А Вы почему не чтите меня? Вы что, нехристь что ли? А я его, как раз, чту. Я ему добрыя советы даю, как добрый христианин, в отличие от вас.
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14 час.
пв
петров виктор
Александру Рожкову!...  Как это:  я Вас не чту?!...  Вспомните, сколько комментариев я Вам посвятил, вразумляя Вас!...  За редким исключением, практически всегда, я - единственный Ваш собеседник...  При этом:  я ни разу Вас не оскорбил, а свои доводы, всегда, аргументировал...  А всё потому, что у меня есть принципы, которые я никогда не нарушаю...  Эти принципы просты и сформулированы в гариках Игоря Губермана...   1-ый принцип:  &quot;Мне моя брезгливость дорога, / Мной руководящая давно: / Даже, чтобы плюнуть во врага, / Я не набираю в рот г.вно&quot;(с)...   И 2-ой принцип:  &quot;Часто молчу я в спорах, / Чуткий, как мышеловка: / Есть люди, возле которых / Умными быть неловко&quot;(с)...  Всего хорошего!...
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12 час.
Александр Рожков
Виктору Петрову!                     Ну, ежели Ваш учитель некий Губерман, то тогды канешна... А хто это? И доводы свои вы по губермановски молчанием в споре аргументируете! Класс...! А Вашей брезгливости к людям и сам Губерман позавидует...! Однако, кроме понтов, я от Вас ни каких &quot;вразумлений&quot; не припомню... И да полноте. Не жалуйтесь! Ваш рот ни разу не был, замечен в нехватке говна… Вам его, и набирать не надо! Да не печальтесь от того, что Вам неловко быть умным, эта ловкость дается при рождении. Вы в этом не виноваты! И всего Вам наилучшего...
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5 час.
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