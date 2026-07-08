Сыграно шесть туров международного шахматного турнира в Сербии

Во главе турнирной таблицы на международном шахматном турнире в Парачине (Сербия) идут сразу пять шахматистов после шестого тура 8 июля, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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