АО «Транснефть – Прикамье» провело командно-штабное учение на производственном объекте в Пермском крае

АО «Транснефть - Прикамье» провело командно-штабное учение (КШУ) в Пермском крае. Цель - проверка готовности персонала Пермского районного нефтепроводного управления (РНУ) к оперативному взаимодействию в условиях нештатной ситуации, отработка действий по реагированию и устранению аварий и их последствий на объектах магистральных нефтепроводов.