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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Задоров сделал передачу в матче с «Айлендерс». У защитника 2+8 и «+7» в 42 играх

Защитник «Бостона» набрал 10-е (2+8) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 42 игры при полезности «плюс 7».

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