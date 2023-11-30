Как получить отличные удобрения, не потратив ни рубля: запасайтесь этими «отходами» всю зиму

Агроном Анастасия Коврижных рассказала, из чего можно сделать отличные органические удобрения. Специалист отметила, что эффективные и универсальные подкормки получатся из остатков продуктов, которые обычно отправляются в мусорное ведро.
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