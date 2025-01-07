Властям Израиля посоветовали начать готовиться к войне с Турцией

REUTERS/Raneen Sawafta Комитет Нагеля* в своем последнем отчете о бюджете на оборону указал властям Израиля на необходимость готовиться к прямому столкновению с Турцией, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на документ.
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