Инвесторы направили рекордные $21 млрд в ETF на производителей чипов

Интерес инвесторов к сектору полупроводников резко вырос. По данным стратега JPMorgan Брэма Каплана, за неделю, завершившуюся 10 июля, биржевые фонды (ETF), ориентированные на производителей памяти и полупроводников, привлекли около $21 млрд.
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