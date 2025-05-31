В России стартовал Единый государственный экзамен: Отмечены первые нарушения

В первые несколько дней проведения ЕГЭ в России в этом году уже отмечены неприятные инциденты.По сообщению руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, более 200 старшеклассников были выведены из учебных аудиторий во время проведения выпускных экзаменов из-за допущенных нарушений.