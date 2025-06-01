Лавров и Рубио провели телефонные переговоры по Украине

МОСКВА, 2 июня, ФедералПресс. Состоялся телефонный разговор между главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио, в котором ключевой темой для обсуждения стал украинский кризис.
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