Крымфиннадзор установил нарушения в Министерстве промышленной политики Республики Крым

Службой финансового надзора Республики Крым проведена плановая выездная проверка осуществления расходов бюджета Республики Крым на реализацию мероприятия «Предоставление субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на реализацию мероприятия по созданию новых производств, модернизации производственных мощностей, повышению энергоэффективности производства» основного мероприятия «Государственная поддержка промышленного производства в Республике Крым» Государственной программы Республики Крым «Развитие промышленного комплекса» в Министерстве промышленной политики Республики Крым (далее - Министерство) за период с 01.