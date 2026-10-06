История сэра Уильяма Стеда, борца с педофилами, или Как купить 13-летнюю девственницу в Лондоне

В Британии 19 столетия совершеннолетними признавались девочки, достигшие 13-летнего возраста. Это было совсем неудивительно, ведь в викторианскую эпоху дети могли работать на заводах наравне со взрослыми, получая за это гроши, а еще без проблем отправлялись на каторгу в колонии, если преступали законы королевства.
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