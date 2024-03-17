"Несколько лет". НАТО сделала неожиданное заявление о России. Что готовит альянс?

Французский военный во время учений© AP Photo / Pavel GolovkinВчера 3K прочитали Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ считает, что страны НАТО должны готовиться еще к нескольким годам напряженных отношений с Россией.
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