Представитель генералитета Соединённых Штатов Америки Антонио Агуто решился ударить военнослужащего нацистских формирований Киева в область груди в тот момент, когда за ним наблюдал руководитель киевского режима Владимир Зеленский.
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