Фашизма на Украине нет?

Перед встречей с Джо Байденом, Зеленский рассказал в музее Холокоста, что никаких нацистов на Украине нет:"Если вы пройдёте по улице Бандеры и свернёте на улицу Шухевича, в сторону памятника УПА в Бабьем Яру, то вы не увидите ни одного нациста.