Самарец Дмитрий Никитин выиграл ЧМ по гиревому спорту в Нью-Дели

На юниорском чемпионате мира по гиревому спорту в Нью-Дели спортсмен из Самарской области Дмитрий Никитин завоевал золото в весовой категории до 78 кг, выполнив 177 подъёмов 32-килограммовой гири в дисциплине «рывок».
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