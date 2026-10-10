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Царьград

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Самарец Дмитрий Никитин выиграл ЧМ по гиревому спорту в Нью-Дели

Самарец Дмитрий Никитин выиграл ЧМ по гиревому спорту в Нью-Дели

На юниорском чемпионате мира по гиревому спорту в Нью-Дели спортсмен из Самарской области Дмитрий Никитин завоевал золото в весовой категории до 78 кг, выполнив 177 подъёмов 32-килограммовой гири в дисциплине «рывок».

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