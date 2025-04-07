Медвежий угол
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Медвежий угол

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Ездить на вызовы некому, врачи бегут: Медицина обескровлена. Дальше – кома?

Ездить на вызовы некому, врачи бегут: Медицина обескровлена. Дальше – кома?

Царьград Коллаж Царьграда Новой горячей точкой на медицинской карте России стала Амурская область, где медики пожаловались на нечеловеческие условия работы.

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Комментарии
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Гулька
&quot;Спасибо&quot; Голиковой и ее сыночку Христенко за уничтожение российской медицины! То ли еще будет! Они еще не все стадионы и гольф-клубы по миру скупили...😱😱😱
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17 час.
Юрий Вахрушев
Результат многолетней работы ГД в общем и г. Голиковой в частности… По мощности сравнимо с ТЯО в нашем тылу. Плакать хочется.
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13 час.
W
Walery
Читаем заголовок &quot;&quot;Ездить на вызовы некому, врачи бегут: Медицина обескровлена. Дальше – кома?&quot;&quot;.  Считаю слишком много пессимизма в заголовке статьи и полагаю, что скоро на вызовы будут ездить мигранты-спецы по знахарству!  Поскольку страна сегодня уже во власти средневекового по культуре и религии населения из соседних националистических стран.  Новое Иго уже действует... русских ждет поголовное рабство или обезглавливания несогласных.
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3 час.
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