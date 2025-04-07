Царьград Коллаж Царьграда Новой горячей точкой на медицинской карте России стала Амурская область, где медики пожаловались на нечеловеческие условия работы.
Ездить на вызовы некому, врачи бегут: Медицина обескровлена. Дальше – кома?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гулька
"Спасибо" Голиковой и ее сыночку Христенко за уничтожение российской медицины! То ли еще будет! Они еще не все стадионы и гольф-клубы по миру скупили...😱😱😱
Ответить
17 час.
Юрий Вахрушев
Результат многолетней работы ГД в общем и г. Голиковой в частности… По мощности сравнимо с ТЯО в нашем тылу. Плакать хочется.
Ответить
13 час.
W
Walery
Читаем заголовок ""Ездить на вызовы некому, врачи бегут: Медицина обескровлена. Дальше – кома?"". Считаю слишком много пессимизма в заголовке статьи и полагаю, что скоро на вызовы будут ездить мигранты-спецы по знахарству! Поскольку страна сегодня уже во власти средневекового по культуре и религии населения из соседних националистических стран. Новое Иго уже действует... русских ждет поголовное рабство или обезглавливания несогласных.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии