Ездить на вызовы некому, врачи бегут: Медицина обескровлена. Дальше – кома?

Гулька "Спасибо" Голиковой и ее сыночку Христенко за уничтожение российской медицины! То ли еще будет! Они еще не все стадионы и гольф-клубы по миру скупили...😱😱😱

Юрий Вахрушев Результат многолетней работы ГД в общем и г. Голиковой в частности… По мощности сравнимо с ТЯО в нашем тылу. Плакать хочется.