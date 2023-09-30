Клаксон
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Клаксон

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Продается половина Honda Civic

Продается половина Honda Civic

Несмотря на отсутствие задней части, эта Honda Civic все еще может ездить. На создание такой модификации Honda Civic ее владельца, видимо, побудило то, что он не мог позволить себе полноценные квадроциклы Can-Am Spyder или Polaris Slingshot.

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