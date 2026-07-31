Появились первые уникальные снимки новейших спутников Starlink V3 в космосе

Новые аппараты успешно развернули солнечные панели, включили двигатели и подключились к орбитальной сетиКомпания SpaceX рассказала подробности о первых спутниках Starlink V3, которые были доставлены в космос на Starship.
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