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Появились первые уникальные снимки новейших спутников Starlink V3 в космосе

Появились первые уникальные снимки новейших спутников Starlink V3 в космосе

Новые аппараты успешно развернули солнечные панели, включили двигатели и подключились к орбитальной сетиКомпания SpaceX рассказала подробности о первых спутниках Starlink V3, которые были доставлены в космос на Starship.

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