Президент США Дональд Трамп заключил сделку с президентом РФ Владимиром Путиным относительно дизельного горючего, смягчив для него ограничения, что вызвало недовольство среди европейских лидеров.
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