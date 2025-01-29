Фадей Нагачевский: "Вероника Драгалин может заговорить. Вопрос когда"

Если главу Антикоррупционной прокуратуры Веронику Драгалин уберут с занимаемой должности, то не из-за того, что она не выполняет политические заказы, а из-за того, что она чересчур защищает свою систему и не дает полноты политического контроля над системой прокуратуры Такое мнение высказал бывший министр юстиции Молдовы Фадей Нагачевский, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурск .
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