smi.today

4 238 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Подрыв дамбы в Артемовске может вызвать эпидемию в городе — Кимаковский

Подрыв дамбы в Артемовске может вызвать эпидемию в городе — Кимаковский

К серьезному осложнению эпидемиологической ситуации в городе Артемовске может привести совершенный украинскими войсками подрыв дамбы, заявил 26 февраля советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский, сообщает РИА Новости.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх