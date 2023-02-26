Подрыв дамбы в Артемовске может вызвать эпидемию в городе — Кимаковский

К серьезному осложнению эпидемиологической ситуации в городе Артемовске может привести совершенный украинскими войсками подрыв дамбы, заявил 26 февраля советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский, сообщает РИА Новости.
К серьезному осложнению эпидемиологической ситуации в городе Артемовске может привести совершенный украинскими войсками подрыв дамбы, заявил 26 февраля советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский, сообщает РИА Новости.
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