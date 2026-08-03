Клубный ЧМ-2029 находится под угрозой из-за ФИФА

Проведение клубного чемпионата мира 2029 года находится под угрозой срыва. Как сообщает Daily Express, турнир может не состояться из-за отсутствия договорённостей ФИФА с ведущими европейскими клубами об участии.
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