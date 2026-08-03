RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Клубный ЧМ-2029 находится под угрозой из-за ФИФА

Клубный ЧМ-2029 находится под угрозой из-за ФИФА

Проведение клубного чемпионата мира 2029 года находится под угрозой срыва. Как сообщает Daily Express, турнир может не состояться из-за отсутствия договорённостей ФИФА с ведущими европейскими клубами об участии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии