Захарова отреагировала на критику премьера Италии Драги в отношении интервью с Лавровым

MFA Russia/ Globallookpress.com Итальянские политики вводят свою общественность в заблуждение, а интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым показало гражданам правду, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
MFA Russia/ Globallookpress.com Итальянские политики вводят свою общественность в заблуждение, а интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым показало гражданам правду, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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