Участники спецоперации, ветераны боевых действий в составе шести команд прошли второй круг высшей лиги чемпионата России по следж-хоккею.
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