Почему исламистам-радикалам в России проще, чем в Средней Азии

Молодые БАРАНЫ в АУЛАХ - ЯГНЯТА, а в России их подбивает ДИАСПОРА к БОРЗОТЕ. Надо ВЛАСТЬ на местах и МВД менять - БАРДАК РАЗВЕЛИ. Их заменят МОЛОДЫЕ с СВО.

ninikooo Митусова

У нас для них рай- слишком много желающих на них « нагреть руки», отсюда и все преференции- быстрое получение гражданства, неуплата налогов, « косят от службы в армии», заключают фиктивные браки и получают « автоматом» гражданство. Зарабатывают здесь деньги и отправляют на родину- там им таких денег не заработать никогда. Поэтому и лезут во все щели со всеми своими диаспорами, женами, детьми, многочисленными родственниками. И только в наших силах прекратить этот поток безумства, преступности, наркомании