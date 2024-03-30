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  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    МОЛИТЕСЬ ЗА РУССКИХ
  • Serg
    Когда уже полиции разрешат применять табельное при нападении на них? Особенно против "незаменимых специалистов".Мигрантов десятка...
  • ninikooo Митусова
    О каких переговорах с этим ублюдком можем идти речь? Клоун, у которого руки по плест а крови?! А по его женушке - бла...ВСУ не хватает вс...

Почему исламистам-радикалам в России проще, чем в Средней Азии

Почему исламистам-радикалам в России проще, чем в Средней Азии

Чудовищный по своей жестокости теракт, совершенный 22 марта 2024 года в ТРЦ «Крокус Сити Холл» несколькими выходцами из Таджикистана, требует пересмотра всей миграционной политики России в отношении стран Средней Азии.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Вы правы
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3 час.
Александр Попов
Молодые БАРАНЫ в АУЛАХ - ЯГНЯТА, а в России их подбивает ДИАСПОРА к БОРЗОТЕ. Надо ВЛАСТЬ на местах и МВД менять - БАРДАК РАЗВЕЛИ. Их заменят МОЛОДЫЕ с СВО.
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2 час.
ninikooo Митусова
У нас для них рай- слишком много желающих на них « нагреть руки», отсюда и все преференции- быстрое получение гражданства, неуплата налогов, « косят от службы в армии», заключают фиктивные браки и получают « автоматом» гражданство. Зарабатывают здесь деньги и отправляют на родину- там им таких денег не заработать никогда. Поэтому и лезут во все щели со всеми своими диаспорами, женами, детьми, многочисленными родственниками. И только в наших силах прекратить этот поток безумства, преступности, наркомании
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1 час.

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