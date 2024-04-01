Учащиеся средних и старших классов будут сдавать тесты, аналогичные экзаменам

Министерство образования и науки и Национальное агентство по учебным программам и оценке до 5 апреля проводят тестирование кандидатов на сдачу национальных выпускных экзаменов в средних и старших классах, чтобы определить готовность учеников к экзаменам.
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