За сутки пожарные Липецкой области семь раз тушили палы сухой травы в пяти округах.В Липецкой области вечером 19 октября пожарно-спасательные подразделения семь раз выезжали на тушение сухой травы.
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