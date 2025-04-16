‼️🇷🇺🏴☠Бойня у Покровска: «🅾️тважные» отражают мясные штурмы под Шевченко, уничтожая полк «Скала» 🔞 ▪️Нацисты упорно продолжают бросаться в мясные штурмы на Покровском направлении.
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‼️🇷🇺🏴☠Бойня у Покровска: «🅾️тважные» отражают мясные штурмы под Шевченко, уничтожая полк «Скала» 🔞 ▪️Нацисты упорно продолжают бросаться в мясные штурмы на Покровском направлении.
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