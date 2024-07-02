943 обращения граждан поступило в диспетчерскую службу Тулы за сутки

За минувшие сутки в Туле произошел один пожар и 34 ДТП. В авариях пострадали пять человек. По информации администрации города, по водоснабжению, тепло-, газо- и электроснабжению, а также уличному освещению аварийных отключений не произошло.
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