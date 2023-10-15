Особо одаренные: несколько жителей Сочи выложили видео с местом пуска ракеты ПВО по украинскому дрону

Особо одаренные: несколько жителей Сочи выложили видео с местом пуска ракеты ПВО по украинскому дронуВ Сочи все же нашлись альтернативно одаренные любители хайпа в соцсетях, опубликовавшие видео, на котором видно место пуска ракеты ПВО по украинскому дрону над морем накануне.