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«Шварц завел меня в душевую в перерыве и начал кричать: «Ты не имеешь права!» Паршивлюк о реакции тренера «Динамо» на его жест на сборе

Сергей Паршивлюк рассказал о реакции Сандро Шварца на его жест на сборе.  Защитник «Динамо» вызвал недовольство главного тренера своим поведением после замечания.

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