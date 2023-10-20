Рейтинг каждого альбома KISS - 1

Рейтинг это точная наука за несколькими кружками пива. На этот раз проследим за легендарной карьерой KISS, начиная с их одноименного дебюта в 1974 году и заканчивая их самой последней (и, вероятно, последней) работой - Monster 2012 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии