Чиновник мэрии Новосибирска Виталий Витухин заявил, что его не наказали за недостоверную декларацию

По словам Виталия Витухина, они с женой забыли указать в декларации машиноместо.Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин прокомментировал сообщение прокуратуры о его наказании за недостоверные сведения в декларации о доходах и имуществе.