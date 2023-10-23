Чиновник мэрии Новосибирска Виталий Витухин заявил, что его не наказали за недостоверную декларацию

По словам Виталия Витухина, они с женой забыли указать в декларации машиноместо.Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин прокомментировал сообщение прокуратуры о его наказании за недостоверные сведения в декларации о доходах и имуществе.
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