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Чиновник мэрии Новосибирска Виталий Витухин заявил, что его не наказали за недостоверную декларацию

Чиновник мэрии Новосибирска Виталий Витухин заявил, что его не наказали за недостоверную декларацию

По словам Виталия Витухина, они с женой забыли указать в декларации машиноместо.Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин прокомментировал сообщение прокуратуры о его наказании за недостоверные сведения в декларации о доходах и имуществе.

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