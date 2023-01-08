БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Геннадий Бережнов
    Вот где работы не початый край и этого губернаторы как то не видят. А почему?Роскошно отдохнув...
  • Zoia Goldshtab
    Валерий100%!!!!КАДРОВАЯ ШАХМАТНА...
  • Валерий Авгур
    хохол скоморох думкою богатеет ? прорвёмся,не впервой .В любой танкостроительной стране есть прототипы ,образцы ,неуд...«Арматы» не будет...

Раскрыта правда о подлых планах США по России: Им нужен мир без нас

Раскрыта правда о подлых планах США по России: Им нужен мир без нас

Колумнист Александр Гришин уверен, что озвученное в последние дни в США не оставляет никаких сомнений в американских планах относительно нашей страны Александр ГРИШИН Президент Украины Зеленский в гостях у Джо Байдена в Вашингтоне, декабрь 2022 г.

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