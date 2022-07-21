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«Лейпциг» близок к покупке защитника сборной Германии Раума. Его хотели «МЮ» и «Бавария»

Защитник «Хоффенхайма» Давид Раум в ближайшее время может перейти в «Лейпциг». По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между клубами находятся на заключительном этапе, в ближайшее время сделка должна быть заключена.

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