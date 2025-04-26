Пермский хор «Млада» покорил жюри и вышел в финал шоу «Ну-ка, все вместе!»

Пермский хор «Млада» вышел в финал шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+) на телеканале «России 1». Коллектив исполнил «Колыбельную медведицы» Евгения Крылатова, получив 99 баллов из 100 и восторженные отзывы жюри, включая Татьяну Куртукову.
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