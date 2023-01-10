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Анчелотти выложил фото забега Бэйла в финале Кубка с «Барсой»: «Незабываемо... Спасибо, Гарет»

Анчелотти выложил фото забега Бэйла в финале Кубка с «Барсой»: «Незабываемо... Спасибо, Гарет»

Карло Анчелотти вспомнил об игре Гарета Бэйла с «Барселоной» после его ухода из футбола. В апреле 2014 года Бэйл забил победный гол на 85-й минуте финала Кубка Испании против «Барселоны» (2:1).

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