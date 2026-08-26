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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Миранчук скучает по игре с братом: «Мой КПД был бы выше вместе с Лешей. Дай бог, чтобы наше время было еще впереди»

Полузащитник « Динамо » Антон Миранчук признался, что скучает по совместной игре с братом Алексеем .

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